Analyse der Barmer Pflegebedarf in Sachsen-Anhalt ist höher als angenommen

Hauptinhalt

Nach Berechnungen der Krankenkasse Barmer wird der Bedarf an Pflegeplätzen in Sachsen-Anhalt in einigen Jahren größer sein als bisher angenommen. Auch das Pflegepersonal fehlt. Die Kasse spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem brisanten "Pflegenotstand" im Land.