Deutliche Preissteigerung Kosten für Pflegeheimplätze explodieren

Pflegeheimplätze werden immer teurer. Wie aus Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT hervorgeht, steigen die Kosten für den Eigenanteil in diesem Jahr deutlich an – um bis zu 45 Prozent. Aktuell fehlt es an einer Anpassung bei Zuschüssen der Pflegeversicherung. Betroffene, Betreiber und Landespolitik sehen den Bund in der Pflicht.