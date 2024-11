Ein Streit zwischen ambulanten Pflegediensten und der Krankenkasse AOK in Sachsen-Anhalt ist beendet. Dabei ging es darum, wie Krankenpfleger bestimmte Leistungen bezahlt bekommen. Die ambulanten Pflegedienste hatten beklagt, dass diese nicht in nötigem Umfang vergütet werden. Dazu gehörten etwa Zuschläge für Einsätze in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen.