MDRfragt, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, hat rund 4.000 Menschen, die nach eigenen Angaben selbst im medizinischen bzw. pflegerischen Bereich tätig sind oder waren, danach gefragt, welche Auswirkungen die Impfpflicht auf ihren Job hat. Rund ein Viertel (24 Prozent) will sich trotz Impfpflicht in ihrem Berufszweig nicht impfen lassen: Sie gaben an, sich einen anderen Job suchen zu wollen (9 Prozent) oder auch ohne Impfung versuchen zu wollen, in ihrem Beruf zu bleiben (15 Prozent). Rund zwei Drittel (64 Prozent) sind nach eigenen Angaben auch ohne Impfpflicht bereits geimpft.