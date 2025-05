In Sachsen-Anhalt arbeiten immer mehr ausländische Kräfte in der Pflege. Wie die Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage mitteilte, waren Ende Juni letzten Jahres 2.400 ausländische Beschäftigte in den Berufen der Gesundheits- und Altenpflege tätig. Das entspricht einem Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals lag die Zahl noch bei 1.990. Der Beschäftigungszuwachs in der Pflege wird laut Agentur inzwischen ausschließlich durch ausländische Beschäftigte getragen. Insgesamt zählte die Pflegebranche im Land Ende 2023 mehr als 53.800 Beschäftigte – ein Zuwachs von 31 Prozent seit 2013, wie das Statistische Landesamt jüngst mitteilte.