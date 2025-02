Die Pflege im Heim ist in Sachsen-Anhalt deutschlandweit im vergangenen Jahr am preiswertesten gewesen. Das geht aus einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen hervor. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mussten demnach monatlich im ersten Jahr des Heimaufenthalts rund 2.400 Euro aus eigener Tasche zahlen. Am teuersten war es in Bremen mit knapp 3.500 Euro.