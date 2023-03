MDR Investigativ hat sich angesehen, was das Land für die "Pflege im Heim" in den vergangenen vier Jahren ausgegeben hat. Die Kosten für diese Sozialleistungen für Heimbewohner sind in Sachsen-Anhalt in diesem Zeitraum immer weiter gestiegen: von 46,2 Millionen im Jahr 2019 auf 65,3 Millionen im Jahr 2021. Was bei den Recherchen auffiel: Im Haushalt ist vorher jeweils eine deutlich geringere Summe veranschlagt worden – bis zu einem Drittel weniger. Und: Es wurde jeweils weniger eingeplant, als die Kosten des Vorjahres betragen haben. So als habe man Grund zur Hoffnung gehabt, dass die Kosten sinken würden, statt zu steigen. Was sie bis 2021 aber nicht taten.