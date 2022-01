Pflegeheim-Kosten Zuzahlungen für Pflege in Sachsen-Anhalt am niedrigsten

Pflegebedürftige müssen in Sachsen-Anhalt für eine Betreuung im Heim so wenig zuzahlen wie nirgends sonst in Deutschland. Im teuersten Bundesland werden rund 1.000 Euro mehr fällig. Die Zuzahlung ist für Sachsen-Anhalt nun im Vergleich zum vergangenen Jahr um 123 Euro gestiegen.