Professorin Gabriele Meyer ist Wissenschaftlerin und auf die Frage, warum sich wohl so viele Pflegekräfte gegenüber einer Corona-Impfung skeptisch zeigen, antwortet sie mit einer Gegenfrage: "Haben wir die Zahlen, die belegen, dass es wirklich so ist? Wir lesen die Schlagzeilen, aber wir wissen deswegen noch lange nichts."

Professorin Gabriele Meyer, Pflegewissenschaftlerin an der Uniklinik in Halle Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Gabriele Meyer bildet an der Uniklinik Halle junge Menschen aus, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Ein Fachgebiet, das mit Blick auf den demografischen Wandel sicherlich an Bedeutung gewinnen wird. Andere europäische Länder haben auf diese Entwicklung schon früher reagiert, mit einer stärkeren Akademisierung des Pflegebereichs, so Professorin Meyer: "Tatsächlich ist es so, dass in den meisten europäischen Ländern der Bachelor-Abschluss das Eintrittskriterium in die professionelle Pflege ist. Die Folge ist eine andere Zusammensetzung des Pflegeteams. Es gibt natürlich Beschäftige als Pflegeassistenz – aber eben dazu auch einen großen Anteil von Bachelor-Absolventen auf den Stationen."