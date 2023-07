Mehrere historische Park- und Gartenanlagen laden in Sachsen-Anhalt am Sonntag (9. Juli) wieder zum Picknicktag ein. Besucherinnen und Besucher könnten ihren Picknick-Korb packen und einen Tag im Grünen erleben, heißt es auf der Internetseite des Netzwerkes "Gartenträume". In zahlreichen Gartenträume-Parks werde ein besonderes Programm mit Musik, Kultur und Parkführungen geboten. Veranstaltungen gibt es unter anderem in Bad Dürrenberg, das die nächste Landesgartenschau ausrichtet.