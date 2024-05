Soziale Medien Gefährlicher neuer Tiktok-Trend "Pilotentest": Schulen informieren Eltern

22. Mai 2024, 05:00 Uhr

Weniger Sauerstoff bekommen und dadurch möglichst nah an der Ohnmacht sein: Das ist der so genannte Pilotentest. Die neue Challenge bei Tiktok ist allerdings gefährlich. Und trotzdem ist sie ein Trend auf den Schulhöfen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Fälle.