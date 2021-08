Natur Experten erwarten gutes Pilzjahr in Sachsen-Anhalt - dem Sommerregen sei Dank

Optimistisch blicken Pilz-Experten auf den Herbst. Zwar fehlt es den Böden vielerorts in Sachsen-Anhalt an Feuchtigkeit, aber mancherorts - wie in der Dölauer Heide bei Halle - gedeihen Pfifferlinge und Steinpilze prächtig.