Reporter Daniel Tautz gemeinsam mit Martin Groß beim Pilze sammeln. Bildrechte: MDR/Stefan Hellem

Auf geht's in den Wald: MDR-Reporter Daniel Tautz will im Fläming bei Nedlitz Pilze sammeln. Er ist nicht allein unterwegs, sondern hat sich Unterstützung vom Pilzexperten Martin Groß geholt. Groß ist mit fast jeder deutschen Pilzsorte bestens vertraut und weiß genau, was beim Pilzesammeln zu beachten ist – angefangen bei der richtigen Ausrüstung für den Waldausflug.