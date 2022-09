Zu den Speisepilzen gehört auch die Krause Glucke. Sie ist vor allem im Kiefernwald zu finden. Bildrechte: dpa

Unter Kennern ist es ein ungeschriebenes Gesetz: Die besten Sammelorte und Geheimstellen bleiben auch geheim. Generell hat man in Sachsen-Anhalt aber besonders im Harz (vor allem in der Region Altenbrak und Benneckenstein), in der Dübener Heide und im Naturpark Fläming große Chancen auf Pilzfunde. Hier sprießen Maronen, Schirmpilze und auch die Krause Glucke. Auch in der nördlichen Altmark um Seehausen, Salzwedel und Osterburg lohnt es sich Pilzsammlern zufolge, auf die Suche zu gehen.



Dabei zu beachten: In Naturschutzgebieten und Nationalparks müssen Pilze stehen gelassen werden. Ein Sammelverbot gilt auch in öffentlichen Parks und auf eingezäunten Waldflächen. Wer sich unsicher ist, kann sich auch beim örtlichen Forstverband informieren.