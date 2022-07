Professor Key Pousttchi ist 52 Jahre alt. Er ist in Niedersachsen geboren, hat an der Universität der Bundeswehr studiert und war Offizier und vor 25 Jahren als Pressesprecher im Bosnien-Einsatz der Bundeswehr in Sarajewo. Er war Wissenschaftler an der Bundeswehr-Uni, hat an der Uni Augsburg eine Forschungsgruppe geleitet und vor 20 Jahren zu mobile Commerce, mobile Payment und mobile Business geforscht. Er hat 2009 kommissarisch den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Uni Magdeburg geleitet und hatte zuletzt bis 2020 den ersten deutschen Lehrstuhl "Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation" – einen SAP-Stiftungslehrstuhl – an der Uni Potsdam innen.