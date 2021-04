Podcast "digital leben" Der Kampf um unsere Aufmerksamkeit

Können Facebook und Co. also unsere Gehirne hacken? Weil sie Experten beschäftigen, die wissen, worauf unser Gehirn am besten reagiert? Weil sie die Erkenntnisse aus neurowissenschaftlicher Grundlagenforschung nutzen? Und weil sie selbst Versuche unter ihren Nutzern starten, in denen sie vergleichen können, wie Nutzer auf unterschiedliche Angebote reagieren?