Sie wollen beide die Welt verbessern: der eine in Sachen Cybersicherheit, der andere in allen anderen Belangen. Christian Hummert und Rafael Laguna sind die Chefs der beiden Agenturen des Bundes, die die ganz großen Zukunftsfragen stellen und lösen wollen. Und das alles aus Mitteldeutschland heraus.

In ihrem ersten gemeinsamen Interview ergänzen sie sich: "Die Dinge, die wir jetzt anstoßen, haben viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm", sagt zum Beispiel Christian Hummert, der Chef der Cyberagentur des Bundes in Halle. Und Rafael Laguna, Chef der Agentur für Sprunginnovationen (SprinD) in Leipzig, sagt: "Das sind Fragen, mit denen wir uns nicht erst beschäftigen dürfen, wenn sie akut werden."

Die Cyberagentur macht alles, was mit Sicherheit zu tun hat, und die SprinD macht einfach alles, was nicht mit Sicherheit zu tun hat.

Laguna treibt vor allem an, Innovationen zu finden, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. Er will weniger das neue TikTok oder Instagram, sondern eher eine Errungenschaft wie den Buchdruck fördern. Und er zeigt sich ziemlich hoffnungsfroh, was neue Technologien anbelangt: "Ich habe so viel fantastisches Zeug gesehen", sagt Laguna.