Leuchtendes Magenta, waberndes Grün und schillerndes Türkis: In der Nacht zu Samstag färbten Polarlichter (Aurora Borealis) den Himmel über Sachsen-Anhalt in bunte Farben. Über dem Brocken konnten Fotografen geradezu magisch-anmutende Aufnahmen des Naturphänomens festhalten.

Normalerweise sind Nordlichter in der Nähe des magnetischen Nordpols, also in Nordskandinavien, Island, Alaska, Kanada und Grönland zu sehen.

In den letzten Monaten waren aber schon öfter Nordlichter über Sachsen-Anhalt zu sehen. Wie hier am Stadtrand von Magdeburg.

Wer das Himmelsphänomen in der Nacht zu Sonnabend verpasst hat, hat in der Nacht zu Sonntag eine neue Chance, Polarlichter zu sehen. Experten gehen davon aus, dass auch in dieser Nacht durch starke Sonnenstürme die bunten Schleier am Himmel zu sehen sein werden.