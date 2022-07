Mit Sprachtrainings will das Innenministerium in Sachsen-Anhalt neue Polizeianwärterinnen und -anwärter anwerben. Ab September soll es Interessierten möglich sein, einen freiwilligen Vorbereitungskurs in Halle zu absolvieren, um sich auf den Aufnahmetest vorzubereiten. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) berichtet.