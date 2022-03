Die Polizei in Sachsen-Anhalt soll landesweit mit Bodycams ausgestattet werden. Kleinen Kameras also, die in die Uniform integriert sind oder nah am Körper getragen werden. Das Kabinett in Magdeburg will noch in diesem Monat erstmals über die Einführung beraten. Vorgesehen sind die Kameras vor allem für Streifenbeamtinnen und -beamte im täglichen Dienst.