Sachsen-Anhalts Polizei rüstet seine Einsatzkräfte zukünftig mit Körperkameras aus. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) darüber berichtet. Demnach seien die ersten 150 Bodycams laut Innenministerium schon an die Landespolizei geliefert worden. 125 davon seien in die Polizeiinspektion in Stendal geliefert worden, weitere 25 zu Ausbildungszwecken an die Polizei-Fachhochschule in Aschersleben.