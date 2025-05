Mit einem erhöhten Aufgebot hat die Polizei den Feiertag in Sachsen-Anhalt begleitet. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte aber nicht, so die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Bis zum späten Nachmittag habe es keine nennenswerten Vorkommnisse gegeben.

Deutlich über die Stränge geschlagen hatte allerdings am frühen Morgen ein extrem betrunkener Autofahrer in Köthen. Der 45-Jährige ohne Führerschein hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit mehreren Hindernissen zusammengestoßen. Sein Wagen prallte gegen ein Schutzgeländer und ein Verkehrszeichen, das gegen ein Einfamilienhaus schleuderte und ein größeres Loch in die Wand riss.