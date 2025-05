Christi Himmelfahrt Mehr Polizeipräsenz: Herrentag verlief ohne größere Zwischenfälle

30. Mai 2025, 08:02 Uhr

Die Polizei musste am Herrentag in Sachsen-Anhalt nicht weiter einschreiten. Größere Zwischenfälle sind demnach ausgeblieben, haben Nachfragen von MDR SACHSEN-ANHALT bei den Leitstellen ergeben. In Köthen allerdings schlug ein betrunkener Autofahrer deutlich über die Stränge.