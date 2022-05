Am Donnerstag findet der bundesweite Aktionstag "Sicher mobil leben" statt. Dabei wird auch in Sachsen-Anhalt verstärkt der Verkehr kontrolliert. Im Mittelpunkt steht dabei die Fahrtüchtigkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer. Wie das Innenministerium mitteilte, sind dazu Kontrollen in zahlreichen Städten in Sachsen-Anhalt geplant.