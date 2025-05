Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in dieser Woche verstärkt Busse und Lkw. Wie das Innenministerium mitteilte, beteiligt sich die Landespolizei an der länderübergreifenden Kontrollwoche, die am Montag startet. Dabei werde verstärkt auf die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten geachtet. Außerdem werde der technische Zustand der Fahrzeuge geprüft, und ob Ladung ordnungsgemäß gesichert ist. Gerade im gewerblichen Verkehr könnten kleinste Fehler schwerwiegende Folgen haben, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).