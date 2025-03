Verkehr & Sicherheit Lkw und Busse: Verstöße bei fast jeder zweiten Kontrolle

Hauptinhalt

01. März 2025, 11:43 Uhr

Lkw und Busse sind Mitte Februar vermehrt von der Polizei in Sachsen-Anhalt angehalten und in Augenschein genommen worden. Jetzt steht das Ergebnis fest: Es gibt viele Verstöße und Mängel. Das Land beteiligt sich damit an europaweiten Schwerpunktkontrollen – für die nächsten Monate sind weitere geplant.