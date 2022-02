Sieben Tage in Folge will Sachsen-Anhalts Polizei für mehr Sicherheit auf den Straßen verstärkt Laster und Busse unter die Lupe nehmen. Am Montag starte die Aktion, die bis 13. Februar Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs an regionalen Schwerpunkten beinhalte, wie das Innenministerium mitteilte.