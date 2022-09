Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert eine Woche lang Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen. Schwerpunkt der Kontrollen soll Ablenkung am Steuer sein. Das teilte das Innenministerium mit. Die Kontrollwoche beginnt demnach am Freitag. Kontrolliert würden Menschen in Autos, Lkw und auf Fahrrädern.