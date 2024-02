Nach der Kritik des Landesrechnungshofs an der Aufbewahrung von Beweismitteln bei der Polizei in Sachsen-Anhalt sind im Fall einer vermeintlichen Maschinenpistole überraschend neue Informationen bekannt geworden. Das Objekt, das laut Aktenlage schon länger hätte vernichtet sein müssen, war laut dem Landes-Innenministerium nur eine Waffenattrappe. Der Landesrechnungshof habe die wesentliche Information weggelassen, dass es sich um eine nicht schussfähige Waffe gehandelt habe, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.