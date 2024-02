Störung beseitigt Ausgefallener Polizeinotruf in Sachsen-Anhalt funktioniert wieder

07. Februar 2024, 15:09 Uhr

Die Störung des Polizeinotrufes in Sachsen-Anhalt ist behoben worden. Zwischenzeitlich war die Notrufnummer 110 am Mittwoch in mehreren Kreisen nicht erreichbar. Die Störung der Nummer betraf laut Lagezentrum vor allem die Region Magdeburg und den Süden des Landes.