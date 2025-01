Polizeischüler, die in Chat-Nachrichten unter anderem antisemitische und volksverhetzende Inhalten teilen – das ist bei der Polizei und dem Innenministerium in Sachsen-Anhalt nicht ohne Folgen geblieben. Suspendierungen folgten, Strafverfahren wurden eingeleitet und wieder eingestellt. Aber auch in der Ausbildung wurden andere Wege eingeschlagen. Um Polizeikräfte auch auf Vorurteile in ihrer Sprache aufmerksam zu machen, gibt es seit 2022 Workshops, die in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und dem Innenministerium entstanden sind.