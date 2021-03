Eine Ausbilderin hatte laut Sonderkommission intern berichtet, dass in Lehrgruppen "Themenkontrolltage" durchgeführt worden seien: Am "Faschistendienstag" seien nur Ausländer, am "Fettenmittwoch" nur Übergewichtige kontrolliert worden. Bildrechte: MDR/Unsplah/Yohann LIBOT