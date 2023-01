Die Grünen-Fraktion im Landtag teilte mit, sie sei "außerordentlich besorgt über die Berichte". Der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, Sebastian Striegel, sagte, es brauche eine umfassende Aufklärung und einen Aufschrei in der Polizei. Die Polizei als Organisation müsse wehrhafter gegen "Verfassungsfeinde in ihrer Mitte" werden. "Personenschützer stehen in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu ihren Schutzpersonen", so Striegel. Sie hätten Zugang zu sensiblen Bereichen und verfügten über Kenntnisse geheim zu haltender Informationen.