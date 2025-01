In Dessau-Roßlau und Bitterfeld-Wolfen haben laut Polizei allein am Freitag drei Senioren ähnliche Anrufe erhalten. Auch sie seien nicht auf die Masche reingefallen und hätten die Polizei informiert. Allerdings habe es in Dessau-Roßlau am Donnerstag einen weiteren Fall gegeben: Dabei gaben sich die Betrüger gegenüber einer 87-Jährigen als Mitarbeiter von deren Hausbank aus. Die Frau sollte Wertgegenstände bei der Bank abholen und einem Kurier übergeben. Das habe sie getan. Erst ein Nachbar habe den Betrug erkannt und die Polizei informiert. Es sei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.