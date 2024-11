Vor der Abstimmung am Dienstag war auch eine direkte Ansiedlung der Position beim Ministerpräsidenten im Gespräch. Die Idee dahinter war, dass Streitfälle über potentiell unrechtmäßige Polizeigewalt so besser aufgeklärt werden können. Polizistinnen und Polizisten sollen Missstände an die neue Stelle melden können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Presse Agentur (DPA).