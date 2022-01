2021 hat der Polizeiruf 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass gab es erneut einen Fall aus Halle, wo bis 2013 insgesamt 17 Jahre lang die Kult-Kriminalhauptkommissare Schmücke und Schneider, gespielt von Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler, ermittelt haben. In einem neuen Team treten nun Peter Kurth und Peter Schneider als neue Ermittler an. Die Jubiläumsfolge "An der Saale hellem Strande" erreichte mit über 7,8 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von gut 25 Prozent. Allerdings: Der Fall wird am Ende nicht aufgeklärt.



Im MDR-Podcast "Mittendrin" spricht Peter Schneider, der am Thalia Theater Halle gespielt hat, über seine Polizeiruf-Rolle: