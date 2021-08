Zudem habe man Afghanistan versucht zu befrieden, als handele es sich um einen europäischen Zentralstaat. Das allerdings sei nur Fassade gewesen, trotz eines gewählten Präsidenten mit Amtssitz und Leibgarde: "Die Macht liegt in den Provinzen, in den Kreisen, in den Bezirken, da, wo die Stämme herrschen. Die haben das Sagen. Also man hätte von vornherein nicht auf Ausgrenzung setzen müssen, auch gegenüber den Taliban, sondern überlegen müssen, wie kann man sie einbeziehen?" Das freilich hätte auch vorausgesetzt, das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen.

Den Begriff "westliche Arroganz" verwendet Stöter zwar nicht, aber er klingt in seinen Überlegungen durchaus an, wenn er sagt: "Man kann nicht in ein Land gehen und sagen: Hoppla, hier bin ich. So geht Demokratie, rechtsum mir nach. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist vor 30 Jahren auf deutschem Boden auch schon mal nicht so ganz gut gegangen. Und da gab es viel weniger kulturelle oder religiöse Unterschiede." Man habe die Afghanen zu wenig an den Entscheidungen in ihrem eigenen Land beteiligt und somit auch kaum Hilfe zur Selbsthilfe gegeben. Zudem fehlte ein klares Ausstiegsszenario, so dass nun der überhastete Abzug offenbar im Chaos endet.



Die aktuellen Bilder aus Kabul scheinen nun in dramatischer Weise zu bestätigen, dass es den westlichen Staaten auch nach mehr als zwanzig Jahren Militär- und Geheimdienstpräsenz nicht gelungen ist, die Situation in Afghanistan auch nur halbwegs angemessen zu erfassen. Die politischen Folgen dieses Scheiterns sind noch völlig unklar.