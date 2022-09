Mehrere von der Energiekrise bedrohte Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben positiv auf die Entlastungsmaßnahmen des Bundes in der Energiekrise reagiert. Die Bundesregierung hatte am Donnerstag angekündigt, statt der geplanten Gasumlage einen Hilfsschirm von bis zu 200 Milliarden Euro zu schnüren, der die Kosten für Energie in Deutschland deckeln soll.