Tarifverhandlungen Post streikt: Rund 30.000 Briefe und Pakete kommen später

07. Januar 2025, 14:10 Uhr

In Teilen Sachsen-Anhalts müssen die Menschen in dieser Woche länger auf ihre Post warten. Das Paketzentrum Osterweddingen im Landkreis Börde wird 24 Stunden lang bestreikt. Die Gewerkschaft DPVKOM will damit den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Sie fordert mehr Lohn und Urlaubsgeld für die Mitarbeitenden.