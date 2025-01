In Sachsen-Anhalt und Niedersachsen kommen in dieser Woche einige Briefe und Pakete wegen eines Streiks nur verzögert an. Von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen hat es einen 24-stündigen Streik gegeben. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft DPVKOM, um Druck in der Entgeltrunde 2025 bei der Deutschen Post zu machen.



Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich rund 300 Zustellerinnen und Zusteller an dem Streik. Das bedeute, dass bis zu 30.000 Pakete und Briefe später ankommen.