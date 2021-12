Knapp 30.000 Mitglieder hat die Evangelische Landeskirche Anhalts und gehört damit zu den kleinsten Kirchen in Deutschland. Geleitet wird die Landeskirche nicht von einem Bischof, sondern von einem Kirchenpräsidenten.

Doch wie immer auch die Kirchen sich organisieren, der Alltag spielt natürlich immer eine Rolle, und so wird natürlich auch über Corona in den Gemeinden debattiert. Und da gehe es genauso kontrovers zu wie in anderen Bereichen der Gesellschaft, so Kirchenpräsident Liebig:

Was sich in den vergangenen Jahren abzeichnete, hat sich inzwischen als Gewissheit herausgestellt: Wir stehen an einem Scheidepunkt für unsere Gesellschaft. Wollen wir uns weiter auseinander treiben lassen, mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen, oder wollen wir gemeinschaftlich unser Land und unsere Gesellschaft weiterentwickeln? Joachim Liebig, Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts

Aus Sicht von Joachim Liebig haben wir in den letzten Jahrzehnten das politische Streiten verlernt. Mit Ausnahme der Flüchtlingsdebatte gab es kaum große politische Auseinandersetzungen und die Politik wurde wohl von vielen als eine Art Serviceagentur begriffen, die vor allem für ein ruhiges Leben Sorge zu tragen habe. Doch wie sich zeigt, taugt diese Sichtweise nicht für rauere Zeiten. Daraus leitet sich für Anhalts Kirchenpräsidenten Liebig eine entscheidende Fragestellung ab, weit über die Pandemie hinaus:

Wir müssen uns entscheiden, wie wir zukünftig mit Kontroversen in unserer Gesellschaft umgehen. Für mich ist völlig klar, dass sie niemals gewaltsam ausgetragen werden dürfen. Und es muss möglich sein, kompromisshafte Entscheidungen zu finden, die allen oder zumindest möglichst vielen gerecht werden. Joachim Liebig, Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts

Liebig verweist auf eine ganze Reihe von tiefgreifenden Debatten in der alten Bundesrepublik, über die Wiederbewaffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Studentenproteste bis hin zum Streit um die Atomkraft oder auch das Engagement der Friedensbewegung – all diese Kontroversen wurden letztendlich beigelegt, auch mit dem Willen zum Kompromiss.

Zentrale Weihnachtsbotschaft

Auch die Kirchen sind Teil der Auseinandersetzungen. Es gibt Pfarrer und Amtsträger, die sich auf den Seiten der Maßnahmenkritiker engagieren und öffentlich Stellung nehmen, mit zum Teil provokanten Thesen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kirchenvertreter, die sich klar fürs Impfen und die Regierungspolitik stark machen. Kirchenpräsident Liebig sieht beide Haltungen kritisch, denn dieser Streit passe nicht zu dem, was in der Bibel über Weihnachten zu lesen ist:

Bildrechte: dpa Der Kern dieses Weihnachtsfestes ist eine zutiefst neutestamentliche Sichtweise, dass nämlich Gott keine Spaltung unter den Menschen will. Das ist die zentrale Botschaft. Und die ist so aktuell wie vor 2000 Jahren. Joachim Liebig, Präsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts

Weihnachten wird ja sehr oft als Fest des Friedens bezeichnet und früher schwiegen zu Weihnachten nicht selten die Waffen. Eine verbale Abrüstung würde wohl auch in diesem Jahr durchaus nützlich sein: "Die Debatte nun mit Predigten zu befeuern, halte ich für falsch, denn statt zu spalten, sollten wir die Gräben zuschütten. Das ändert ja nichts daran, dass ich eine klare Meinung habe. Aber gerade in dieser Zeit, in der Menschen etwas von Kirche erwarten und in der es darum geht, auch diese Trennungen zu überwinden, muss völlig klar sein: Es sind alle willkommen."

Hoffnung kann man lernen