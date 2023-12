In der Kategorie "Selbstbestimmt und frei von Gewalt leben" wurde das Projekt "Gewaltfreies Miteinander" der Lebenshilf Osterburg ausgezeichnet. Es richtet sich an Frauen und Mädchen mit und ohne Behinderungen und will diese dazu befähigen, sich gegen Grenzüberschreitungen, Übergriffe und körperliche Gewalt zur Wehr setzen zu können. Der Preis ist mit 700 Euro dotiert.