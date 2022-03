Das betrifft nicht nur die kleinen Handwerksbetriebe, sondern auch die Bäckereiketten im Land, allerdings in anderen Maßstäben. Ketten machen meist langfristige Verträge für die Lieferung von Mehl, die in der Regel ein Jahr gelten. So gibt Martin Hennig, Geschäftsführer der Backhaus Hennig GmbH an, dass sein Betrieb 345 Euro pro Tonne Mehl bezahlt und das noch bis Ende September. Allerdings rechnet Hennig mit einer Steigerung auf 480 Euro pro Tonne ab Oktober.