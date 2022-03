Bus- und Bahnfahren wird teurer in Sachsen-Anhalt. Ab dem 1. August werden die Ticketpreise im Großraum Leipzig-Halle steigen, wie der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) am Donnerstag angekündigt hat. Es ist die zweite Preiserhöhung in Folge. Bereits im August 2021 hatte der MDV seine Tarife angehoben.

Eine Einzelfahrt in Halle zum Beispiel wird 10 Cent teurer und kostet ab dem 1. August 2,60 Euro. Auch der Preis für eine Kurzstrecke steigt um 10 Cent auf 1,90 Euro. Die Vierfahrtenkartenkarte wird um 40 Cent teurer und kostet 10,40. Damit bietet sie weiterhin keinen Preisvorteil gegenüber vier Einzeltickets. Eine Einzelfahrt im Raum Leipzig-Halle (5 Zonen) kostet ab August 8,60 Euro und damit 30 Cent mehr.

Preiserhöhungen auch in den Landkreisen

Ein neues Angebot wird es in Halle auch geben: das Ticket "ABO Flex". Es richtet sich laut MDV an Gelegenheitskundinnen und -kunden, die damit eine Einzelfahrt zum halben Preis bekommen. Dieses Ticket wird auch in den Landkreisen angeboten. In Naumburg, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und auf der Strecke nach Dessau-Roßlau steigen die Ticketpreise ebenfalls – um durchschnittlich 2,1 Prozent.

Als Grund für die Preiserhöhung nennt der MDV, "geplante Investitionen" vornehmen und die "Angebote entsprechend veränderter Mobilitätsbedürfnisse" erneuern zu wollen. Ob und in welcher Form auch die gestiegenen Kraftstoff- und Energiepreise anteilig an die Kundinnen und Kunden weitergegeben, sei noch offen. Damit schließt der MDV eine weitere Preiserhöhung nicht aus.