Das Fahren mit Bus und Bahn in Sachsen-Anhalt wird ab dem 1. Januar 2022 in mehreren Landkreisen teurer. So hebt beispielsweise der Magdeburger Regionalverkehrsbund Marego den Fahrpreis an und nennt als Grund die steigenden Benzin- und Dieselpreise. Auch die Harzer Verkehrsbetriebe und die Verkehrsgesellschaft Südharz erhöhen die Fahrpreise.