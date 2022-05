Angesprochen auf eine vermeintliche Einseitigkeit der Berichterstattung, sagte Brinkbäumer, in der Medienwelt gebe es traditionell ein "Übergewicht des Großstädtischen" und damit womöglich auch des liberalen Denkens. Medien hätten im Laufe der Vergangenheit erst erkennen müssen, dass sie damit an der Wirklichkeit vieler Menschen vorbei sendeten, so Brinkbäumer.