Susan I. und Florian I. beim offiziellen Walzertanz Bildrechte: dpa

Susan I. und Florian I. aus Halle sind das neue Landesprinzenpaar der Karnevalisten. Es wurde am Sonntag gekürt, wie ein Sprecher des Vereins Halle-Saalkreis Karneval (HSKV) mitteilte. Das Paar gehöre dem Lettiner-Carneval-Club LCC an. Die Krönung des neuen Landesprinzenpaares erfolgte den Angaben zufolge unter Einhaltung der Corona-Regeln in einem Brauhaus in Halle.