Die Mama und die Kinder puzzeln. Der Papa liest ein Buch vor. Diese Szene aus einem Kinderzimmer in der Börde vermittelt Familienidylle pur. Doch der Weg, den Familie B. bis hierher gehen musste, war weit. Jetzt aber erfreuen sich Doreen und Jens B. an ihren knapp dreijährigen Zwillingen. Die Kleinkinder sind absolute Wunschkinder.

Doreen und Jens B. haben sich ihren Kinderwunsch erfüllt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Doreen B. war schon wegen regelmäßiger Untersuchungen beim Frauenarzt klar, dass es bei ihr nicht so leicht werden würden mit einer Schwangerschaft. Mit ihrem Mann habe sie immer offen darüber gesprochen, erzählt die 39-Jährige heute. Das Paar suchte sich professionelle Hilfe – und ging in das Kinderwunschwunschzentrum nach Magdeburg. Es ist das einzige niedergelassene Zentrum für Kinderwünsche in Sachsen-Anhalt. Geholfen wird künftigen Eltern aber auch in den reproduktionsmedizinischen Zentren an den Unikliniken in Halle und Magdeburg.