Ein besonderes Augenmerk legt Hüskens auf Regionen nahe der Landesgrenzen, vor allem in Richtung Berlin und Leipzig. Dort sei die Nachfrage nach Wohnraum und Eigentum spürbar gestiegen. In gut angebundenen Orten – etwa an Bahnlinien oder großen Verkehrsachsen – wolle man den Zuzug künftig gezielt erleichtern. Der neue Landesentwicklungsplan solle hierfür mehr ermöglichen als bisher. Denn regional betrachtet wird der prognostizierte Bevölkerungsrückgang in Sachsen-Anhalt die Gemeinden unterschiedlich stark treffen

In Mertendorf (Burgenlandkreis) wird beispielsweise davon ausgegangen, dass bis 2040 die Bevölkerung um rund ein Viertel (-26,6 Prozent) schrumpfen wird – so stark wie in keiner anderen Gemeinde. Ebenfalls hohe Bevölkerungsverluste werden in den auch im Burgenlandkreis befindlichen Gemeinden Meineweh (-24,9 Prozent) und Finne (-24,7 Prozent) erwartet. In Merseburg und Bad Dürrenberg (beide im Saalekreis) wird die Entwicklung der Einwohnerzahl laut Prognose mit rund -7 Prozent landesweit am moderatesten ausfallen.