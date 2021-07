Mehrere Mitglieder des Sanitätsvereins aus Köthen hatten zudem angekündigt, am Dienstag Spenden in den besonders schlimm betroffenen Landkreis Ahrweiler zu bringen, darunter Hochdruckreiniger, Verpflegung und auch Tiernahrung. Der Vereinsvorsitzende, Raymund Schulz, setzt zudem auf langfristige Hilfe. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, perspektivisch wolle man Familien und Vereine aus dem Überflutungsgebiet und der Region Köthen zusammenbringen.

Auch der Katastrophenschutz vom Deutschen Roten Kreuz in Naumburg und den Maltesern in Weißenfels befinden sich in Einsatzbereitschaft. Beide Verbände gehören zur Medical Taskforce, eine vom Bund gegründete Einheit für Katastrophenlagen wie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT werden beide Einheiten vorerst noch nicht benötigt, wären aber bereit, mit ihren Fahrzeugen in die betroffenen Regionen zu fahren.